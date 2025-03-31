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Бизнес

Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay

Любители рыбалки в Кыргызстане могут получить разрешение на рыболовство всего в несколько кликов благодаря сервису «Рыболовный билет» в мобильном приложении MegaPay. Этот удобный инструмент избавляет пользователей от необходимости личного посещения инстанций и позволяет оформить билет онлайн в любое время.

Сервис реализован совместными усилиями MegaPay и департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики при поддержке Государственного учреждения «АгроСмарт».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  1. Скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейти в раздел «Сервисы», затем выбрать категорию «Досуг, развлечение» и сервис «Рыболовный билет КР» — «Купить Билет».
  3. Ф.И.О. заполняется автоматически, но можно внести изменения при необходимости.
  4. Ввести адрес электронной почты и указать гражданство.
  5. Выбрать тип рыболовного билета — стоимость определяется автоматически.
  6. Указать область и водоем, затем выбрать дату начала действия билета (окончание срока действия рассчитывается автоматически).
  7. Ознакомиться с правилами рыболовства и дать согласие.
  8. Нажать кнопку «Оплатить» и подтвердить платеж.

После успешного оформления электронный билет можно найти в разделе «Сервисы» → «Досуг, развлечение» → «Рыболовный билет КР» → «Мои билеты». Документ доступен для скачивания в формате PDF, его можно сохранить на телефон и предъявить егерю при проверке.

Электронные билеты и карточки снабжены специальным QR-кодом, который егеря могут сканировать для подтверждения подлинности и срока действия билета. Это делает процесс контроля прозрачным и удобным как для рыболовов, так и для егерей.

Сервис «Рыболовный билет» в MegaPay — это современное решение, которое значительно упрощает процесс получения разрешений и делает рыбалку еще доступнее для всех любителей этого вида отдыха в Кыргызстане.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324471/
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