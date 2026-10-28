Женская сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге FIFA

Женская сборная Кыргызстана по футболу занимает 139-е место в мировом рейтинге FIFA, имея в активе 1070.63 балла. Об этом сообщается в обновленном списке организации.

С июня 2026 года наша команда опустилась на две строчки.

Отметим, отечественная сборная не проводила официальных встреч после летнего обновления рейтинга.

В Центрально-Азиатском регионе в рейтинге женских сборных ФИФА находятся еще Узбекистан — 51-е место, Казахстан — 99-е, Туркменистан — 142-е и Таджикистан — 159-е.