Восемь человек стали жертвами серии вооруженных нападений в Турции

В турецкой провинции Афьонкарахисар 5 ноября при серии вооруженных нападений погибли восемь человек. Еще одна женщина получила тяжелое ранение. Подозреваемого задержали в соседней провинции Эскишехир. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Нападения произошли в деревнях Аязини, Кыйыр и Юкарытандыр. В окрестностях первых двух населенных пунктов обнаружили по трое убитых. В Юкарытандыре жертвами стали две учительницы местной средней школы — 46-летняя Айше Сена Демир и 31-летняя Хиляль Мете.

По данным агентства DHA, до нападений в деревнях мужчина открыл огонь по жительнице Афьонкарахисара Севги Посталджи. Мать троих детей садилась в автомобиль, чтобы забрать ребенка из школы. Женщину госпитализировали, прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние остается тяжелым.

Полиция установила личность подозреваемого — это Ариф Сефа Оздемир. По информации DHA, он стрелял из помпового ружья, а затем скрывался на автомобилях, захваченных под угрозой оружия.

Одна из машин застряла в грязи возле населенного пункта Ташлык в провинции Эскишехир. В салоне нашли ружье и множество патронов. Владелец авто рассказал журналистам, что нападавший представился сотрудником турецкой разведки MİT, после чего отобрал автомобиль.

Как сообщает DHA, подозреваемый бросил застрявшую машину и захватил другую. На полицейском посту силовики открыли огонь по колесам, чтобы остановить его. Мужчина стрелял в ответ, но был задержан. Во время перестрелки один сотрудник жандармерии получил легкое ранение уха.

Задержанного доставили в Афьонкарахисар. Расследование ведут заместитель главного прокурора и три прокурора. Мотивы нападений пока не установлены.