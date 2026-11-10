Последний поход Амира. Кыргызстан требует ответов после трагедии

После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в горах «Ала-Арчи» общественные деятели и специалисты подняли вопрос безопасности горных маршрутов и эффективности работы спасательных служб.

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана Ассоль Молдокматова обратилась к президенту Садыру Жапарову с предложением принять дополнительные меры для предотвращения подобных трагедий.

В своем обращении она предложила усилить государственный контроль за туристическими маршрутами, особенно при их посещении несовершеннолетними. В частности, Молдокматова считает необходимым ввести обязательную регистрацию детей и подростков, отправляющихся в сложные горные походы, а также установить требования к их сопровождению подготовленными взрослыми и инструкторами.

Кроме того, она предложила проверить опасные участки природного парка «Ала-Арча», установить дополнительные предупреждающие знаки, улучшить связь и систему экстренного реагирования.

Отдельно общественный деятель призвала организовать в школах регулярные занятия по безопасности в горах и оказанию первой помощи.

«Наша задача — не ограничивать доступ к горам, а создать условия, позволяющие максимально защитить жизнь и здоровье людей, прежде всего детей», — отметила Ассоль Молдокматова.

Она также попросила президента поручить провести объективное расследование обстоятельств гибели подростка и при выявлении нарушений установить ответственность соответствующих лиц.

На фоне трагедии своим опытом поделилась исследовательница ледников Гулбара Оморова. По ее словам, в августе 2025 года она сама оказалась в опасной ситуации в районе ледника Адыгене.

Как рассказала Оморова, во время спуска ее застали сильный дождь, туман, гроза и темнота. Она потеряла ориентир, едва не сорвалась с обрыва и обратилась за помощью в МЧС.

По утверждению исследовательницы, несмотря на обращение, спасатели ночью к ней не прибыли. Несколько часов она провела под дождем, после чего самостоятельно нашла дорогу вниз.

«Я всю жизнь хожу в горы. Исследую ледники. Знаю об опасностях гор. Горы не прощают ошибок. Но после того случая я перестала доверять МЧС», — рассказала она.

Оморова считает, что безопасность человека в горах зависит не только от его подготовки, но и от своевременной реакции спасательных служб.

Напомним, 14-летний Амир Кунакунов пропал 7 ноября во время похода в горы Ала-Арчи. В 19:02 подросток позвонил на номер 112 и сообщил, что заблудился при спуске с пика Адыгене. Его местонахождение определили по геолокации в районе пика Электро.

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По данным МЧС, из-за отсутствия мобильной связи информацию дежурной группе спасателей удалось передать только в 22.00. Поисковая операция продолжалась более двух суток. Тело подростка обнаружили 9 ноября около 16.00. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

Прощание с Амиром Кунакуновым состоится сегодня, 10 ноября, в 13.00 по адресу: улица Улан, 22, жилмассив «Киргизия-1». Информация об этом опубликована в социальных сетях.