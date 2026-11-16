В России мессенджер Мах добавил поддержку узбекского языка

В России национальный мессенджер Мах добавил поддержку узбекского языка. Теперь жители Узбекистана могут регистрироваться в приложении по телефонному коду +998.

Гендиректор платформы Фарит Хуснояров назвал республику важной зарубежной аудиторией и отметил, что новый интерфейс сделает мессенджер удобнее.

По данным разработчиков, Узбекистан лидирует среди зарубежных стран по числу пользователей Mах. Из 11,5 миллиона иностранных пользователей около 4 миллионов приходится на РУз.

Отмечается, что наибольшее число загрузок зафиксировано также в Казахстане и Беларуси.