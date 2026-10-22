В селе Виноградном наказали водителя КамАЗа за незаконный сброс мусора

В селе Виноградном Аламединского района Чуйской области выявили факт незаконного сброса бытовых отходов. Виновного привлекли к административной ответственности, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Нарушение обнаружили инспекторы Бишкекского городского и Аламединского районного регионального управления Службы экологического и технического надзора.

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В ходе совместных мероприятий с сотрудниками службы уголовного розыска главного управления МВД Кыргызстана установили владельца грузового автомобиля КамАЗ, с помощью которого сбрасывали отходы в неустановленном месте.

В отношении гражданина составили протокол в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях. Его привлекли к административной ответственности.