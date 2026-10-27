Бишкекчан попросили не выносить мусор до 19.00

Муниципальное предприятие «Тазалык» рекомендует жителям Бишкека выносить мусор после 19.00, чтобы сократить количество мусоровозов на дорогах в часы интенсивного движения.

Как сообщили на предприятии, эта мера направлена на оптимизацию вывоза бытовых отходов и снижение транспортной нагрузки на улицах столицы.

В «Тазалыке» пояснили, что в вечернее время интенсивность движения автомобилей снижается, благодаря чему спецтехника может быстрее добираться до мусорных контейнеров и эффективнее выполнять свою работу.

Муниципальное предприятие призывает горожан придерживаться рекомендации, чтобы содействовать бесперебойной работе коммунальных служб и уменьшению заторов.

При этом речь идет именно о рекомендации, а не об обязательном требовании. О введении штрафов за вынос мусора до 19.00 не сообщается.