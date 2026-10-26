МП «Баткен-Тазалык» оштрафовали за пожар на мусорном полигоне

В соцсетях распространилось видео, где горят отходы около мусорного полигона города Баткена. Об этом сообщает Минприроды.

По его данным, инспекторы Баткенского регионального управления службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками мэрии провели выездную проверку и установили факт правонарушения.

В ходе рейда в отношении муниципального предприятия «Баткен-Тазалык» наложен штраф в 23 тысячи сомов.

Мэрия обязала предприятие очистить территорию от мусора, а также усилить контроль на городском полигоне, организовав там круглосуточный пост охраны, и установить систему видеонаблюдения.