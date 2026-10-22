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24.kg

На свалках в Канте и Ивановке выявили самовозгорание мусора

09:49, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

На свалках твердых бытовых отходов в Канте и селе Ивановка Чуйской области происходят самовозгорание и длительное тление мусора. Для изучения ситуации представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора во главе с заместителем главы Асель Раимкуловой провели рабочую поездку в Иссык-Атинский район.

Как сообщили в ведомстве, свалка в Гагаринском айыльном округе занимает 11 гектаров и действует с 1970-х На ее территории размещают бытовые отходы из шести населенных пунктов.

По результатам осмотра специалисты установили, что причиной самовозгорания и тления отходов становится накопление свалочного газа — метана. Он образуется при разложении органических отходов, в том числе пищевых остатков, веток и травы.

В глубоких слоях свалки из-за недостаточного охлаждения температура может достигать 60-80 градусов. При наличии горючих материалов, таких как бумага, сухая трава и пластик, возникает риск самовозгорания. Очаги могут уходить на несколько метров вглубь, продолжая тлеть за счет поступления метана.

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В министерстве отметили, что подобные процессы характерны для стихийных свалок, не оборудованных в соответствии с техническими требованиями. Тление мусора сопровождается выбросами токсичных газов и едкого дыма, которые могут содержать опасные диоксины и тяжелые металлы.

Для решения проблемы Минприроды разработало технические нормы строительства современных полигонов отходов с учетом международных требований, СНиПов и ГОСТ. Кроме того, ведомство развивает систему расширенной ответственности производителей (РОП), направленную на переработку отходов и развитие циркулярной экономики.

В частности, мэрия Канта планирует установить на территории свалки сортировочную линию для отбора пластика, бумаги, алюминиевых банок, стекла и других материалов, пригодных для переработки. Параллельно с 2024 года реализуется проект по созданию мусоросортировочного комплекса. 

По данным министерства, первые четыре из шести компонентов проекта завершены, разработка технико-экономического обоснования находится на завершающей стадии. Объем предполагаемых инвестиций составляет 30 миллионов долларов, а ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2030-м.

Проект предусматривает строительство станции сортировки отходов с линией производства альтернативного топлива RDF для реализации ОАО «КЦЗ», станции компостирования органических отходов мощностью 16,5 тысячи тонн в год, локальных очистных сооружений и складов для хранения вторичного сырья.

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