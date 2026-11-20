В Кыргызстане введут обязательную регистрацию компаний и предпринимателей, которые занимаются бронированием и продажей авиабилетов. На первом этапе механизм будет работать в рамках пилотного проекта в течение 11 месяцев. Кабмин принял соответствующее постановление.

Зарегистрироваться должны будут авиакассы, туристические агентства и другие субъекты, которые бронируют, оформляют и продают авиабилеты.

Для этого им необходимо обратиться в Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров в течение 30 календарных дней после вступления постановления в силу.

Власти объясняют необходимость проекта стремлением упорядочить работу продавцов авиабилетов, повысить качество обслуживания пассажиров, обеспечить достоверную информацию о билетах и защитить права потребителей.

Госагентство гражданской авиации будет отвечать за проведение пилотного проекта. По его итогам ведомство оценит результаты и представит администрации президента предложения о том, стоит ли продолжать и совершенствовать систему регистрации либо отказаться от нее.

Точной статистики о количестве авиакасс и туристических агентств, занимающихся продажей авиабилетов в Кыргызстане, нет. При этом на картографических сервисах только в Бишкеке отображается более тысячи авиакасс и туристических компаний.