Иммунитет населения к инфекциям: в Кыргызстане проведут новое исследование

Министерство здравоохранения Кыргызстана совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Роспотребнадзор) проводит оценку популяционного иммунитета к ряду инфекционных заболеваний.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья, запускается новый этап популяционного сероэпидемиологического исследования, направленного на оценку иммунитета населения к инфекциям, управляемым вакцинами, и зоонозным и природно-очаговым инфекциям.

Это исследование является продолжением международного проекта, реализуемого с 2023 по 2025 год в пяти странах (Беларуси, Кыргызстане, Армении, Туркменистане и Сербии).

На предыдущем этапе в нем участвовали 6,6 тысячи добровольцев из КР. У них определили уровень антител к возбудителям кори, краснухи, эпидемического паротита, COVID-19 и вирусных гепатитов.

Полученные данные позволили выявить проблемы, характерные для региона, — в частности, недостаточный уровень иммунитета у отдельных групп населения и необходимость совершенствования профилактики заболеваний в государстве посредством вакцинации.

Новый этап исследований в Кыргызстане (2026-2028) позволит оценить динамику популяционного иммунитета к инфекциям, против которых проводятся кампании наверстывающей (дополнительной) вакцинации, а также получить объективные сведения о реальной распространенности соответствующих зоонозных и природно-очаговых инфекций.

Ожидается, что результаты исследования послужат основой для прогнозирования эпидемиологической ситуации, а также для планирования специфических и неспецифических профилактических мероприятий в отношении инфекционных заболеваний в стране.