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В КР проходит чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях

14:16, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

На побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате состоялся первый соревновательный этап чемпионата мира по спортивному туризму на конных дистанциях — длинная дистанция с ориентированием на местности.

В международных соревнованиях принимают участие сборные команды Кыргызстана, России, Германии, Казахстана и Узбекистана. Чемпионат проходит с 25 по 30 октября 2026 года под эгидой Международной федерации спортивного туризма при организации Федерации спортивного туризма Кыргызской Республики.

Длинная дистанция стала первым серьезным испытанием для участников чемпионата. Эта дисциплина требует от спортсменов не только уверенного владения лошадью, но и умения ориентироваться на местности, выбирать оптимальный маршрут, правильно рассчитывать время и грамотно распределять силы на протяжении дистанции.

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Проведение чемпионата мира на Иссык-Куле — важное событие для развития спортивного туризма в Кыргызстане. Международные соревнования дают возможность спортсменам разных стран обмениваться опытом, укреплять спортивные связи и демонстрировать потенциал Кыргызстана как страны с уникальными природными условиями для развития конного туризма.

Предыдущий чемпионат мира по конному туризму проходил в Республике Татарстан в 2025 году. На нем сборная команда Кыргызстана взяла серебро. Спортсменки Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева продемонстрировали высокий уровень мастерства, с честью представив Кыргызстан на мировой арене. Сейчас они также в составе сборной КР и борются за призовые места.

Соревновательная программа чемпионата продолжается. Впереди участников ждут короткая дистанция с преодолением препятствий, командная гонка и эстафета. Итоги чемпионата и имена победителей будут объявлены 30 октября на церемонии награждения.

 

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24.kg
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