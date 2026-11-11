История Карагера, лошади, за которой не успевает ветер

Село Белек, Сокулукский район. День клонится к вечеру, и закат окрашивает небо в розовый, но на ипподроме его почти никто не замечает. Все взгляды прикованы к скачке.

Землю сотрясает топот копыт. Лошади проносятся мимо, оставляя за собой густое облако пыли. Среди грохота слышны крики совсем юных мальчиков-жокеев.

Среди взволнованной толпы взгляд цепляется за саяпкера Манаса Экенбаева. Он следит за скакунами, не отрываясь, а его губы беззвучно шепчут молитву. Время от времени он подносит ко рту рацию и дает жокею короткие подсказки.

Начинается десятый, последний круг. Люди встают с мест. До финиша остаются сотни метров. И вперед вырывается красивая, статная лошадь под номером 16. Толпа оживает:

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— Что за лошадь? Чья она?

— Она саяпкера Манаса, Карагер зовут.

Экенбаева уже начали поздравлять, но он не торопится радоваться. Пока судья не объявил победителя, скачка для него не закончилась. Он продолжает следить за Карагером и шептать молитву. И вот звучит его имя. Только теперь на лице Манаса появляется улыбка. Но даже так радость остается сдержанной, едва заметной. Он сам по себе такой: спокойный и немногословный.

Это был аламан ат чабыш в честь 100-летия Чуйской области — одна из самых сложных дистанций в 25 километров. В тот день, Карагер выиграл седьмой автомобиль. Под громкие сигналы нового железного коня хозяева покинули ипподром.

Нам стало интересно, что стоит за такой победой, и мы отправились домой к Карагеру, в село Байтик.

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Какой он — Карагер?

Карагер — жеребец английской чистокровной верховой породы. Среди его предков немало выдающихся скаковых лошадей. Владелец Шабидин Токтосартов и саяпкер — тренер Манас Экенбаев разглядели его потенциал и поверили в него еще тогда, когда другие сомневались.

В этом году Карагеру исполнилось семь лет. В конюшне он спокоен и послушен. Незнакомца может встретить настороженно, вскинуть уши, присмотреться. Но с теми, кто рядом каждый день, он совсем другой.

«Мы относимся к нему как к ребенку: каждый день гладим, ухаживаем, даем корм и сено», — говорит о нем с нежностью младший саяпкер Бекназар Мааданов.

Карагеру по душе холод и дождь. В прохладную погоду он оживляется, играет и, по словам Бекназара, бежит лучше. Жару конь не любит.

Спокойствие Карагера не означает, что у него нет характера.

Во время и после скачек он может кусать других лошадей и не подпускать их к себе, давая понять, что ему нужно пространство.

Бекназар замечает, что конь чувствует приближение старта. Примерно за неделю до скачки Карагер начинает меняться. Перед дальней дорогой может меньше есть и пить, будто понимает, что его ждет соревнование.

Младший саяпкер замечает и то, что Карагер будто чувствует исход скачки: после поражения выглядит понурым, а после победы играет.

Так было и после забега к 100-летию Чуйской области. Когда команда уезжала с призовым автомобилем, Карагер подпрыгивал, словно говорил: «Я выиграл».

В конюшне его встречают словами: «Наш чемпион приехал». А другим лошадям говорят: «Карагер выиграл, теперь и вы выигрывайте».

Дисциплина не хуже солдатской

Победа длится несколько минут, а подготовка к ней идет каждый день. При этом распорядок у Карагера почти солдатский. О том, как проходит его день, рассказал Бекназар.

«Манас байке приходит будить меня в шесть утра. Мы встаем, даем лошадям сено, примерно через час — воду и корм. Потом чистим стойла и самих лошадей, после чего отправляемся на тренировку. После тренировки даем им корм и сено, вечером еще раз приносим сено».

Летом, когда жарко, они встают около пяти утра, чтобы выехать до жары. А когда холодает, они тренируются днем.

Такое расписание не опережает и не отстает ни на минуту.

Кто стоит за Карагером

У кыргызов есть пословица: «Ат — адамдын канаты» — «Конь — крылья человека». Кочевая жизнь осталась в прошлом, но особая связь у народа с лошадьми сохранилась. Для Манаса Экенбаева эти слова обрели личный смысл: Карагер стал его крыльями. Благодаря коню имя саяпкера узнали в Кыргызстане и Казахстане.

Любовь к лошадям Манас унаследовал от отца, который тоже был саяпкером. С детства он находился рядом с ним, помогал и перенимал опыт. Теперь он сам готовит скакунов к скачкам — уже около десяти лет. Знания, которые отец передал ему, стали самым ценным наследством.

С Карагером Манас рядом с утра до вечера. Он говорит, что конь узнает его по шагам и голосу. Лошади стали для саяпкера семьей, к каждой он относится как к ребенку. Мы спросили Манаса, прибежит ли Карагер, как в кино, если позвать его в поле. Он рассмеялся: отпускать такого коня не стоит — потом не догонишь.

Подготовка к одной скачке занимает около шести месяцев. Все это время важно замечать малейшие перемены в поведении лошади.

« «Лошадь не может сказать, что с ней происходит, поэтому человек, который ее готовит, должен чувствовать ее и внимательно наблюдать. Надо замечать, если она устала, если у нее что-то болит». Манас Экенбаев

Как рассказывает саяпкер, у каждой скачки своя тактика. Они смотрят, кто участвует, насколько сильные соперники, как идет их лошадь. Если компания сильная, жокею можно сказать держаться впереди; если соперники послабее — выбрать другой темп. Во время скачки тренер наблюдает за происходящим и говорит жокею по рации, когда немного прибавить, отойти назад или держаться по дорожке. Все зависит от ситуации.

Но для Манаса это давно больше, чем работа с лошадьми. Он хочет, чтобы после него осталось имя, которое будут помнить.

«У нас до сих пор вспоминают Кер-Кашку Байтика баатыра. Нас тоже когда-нибудь не станет: сегодня мы есть, а завтра нас может не быть. А история остается, о ней говорят всю жизнь. Я надеюсь, что благодаря Карагеру и нас будут помнить. Но решать, конечно, народу».

Не каждый финиш — победный

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В 2024 году Карагер вошел в тройку лучших скакунов в аламан байге по версии республиканской федерации конного спорта «Аргымак». В декабре 2025-го его признали лучшей скаковой лошадью в этой дисциплине.

Но даже у чемпионов бывают неудачные старты. На VI Всемирных играх кочевников Карагер занял пятое место. Первые четыре позиции достались казахстанским лошадям.

«Тяжело, когда конь, который раньше выигрывал, проигрывает. Но такова жизнь. В скачках многое может случиться: лошадь может получить травму, может измениться ее состояние. Мы приняли результат. Не хочется оправдываться: как вышло, так вышло», - говорит старший саяпкер.

Команда приняла поражение и продолжила готовить Карагера к новым стартам. На следующих скачках, приуроченных к 100-летию Чуйской области, он пришел первым и выиграл седьмой автомобиль.

Завидная лошадь в Казахстане

Карагер стал известен не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Манас говорит, что именно конь прославил его как саяпкера. Команда объехала с ним многие уголки двух стран, побывала в Астане и Туркестане.

«В Казахстане нас могут не знать, но Карагера узнают: «Карагер приехал!» Нас приветствуют, приглашают к столу. Многое мы увидели благодаря этому коню», — рассказывает Манас.

Спортивная карьера Карагера, по оценке саяпкера, может продлиться еще год или два. Все зависит от его здоровья и сил: если он будет готов и захочет бегать, команда продолжит его готовить. После завершения карьеры Манас надеется оставить коня как производителя, а к скачкам готовить его потомков.

За годы выступлений Карагер принес своей команде немало побед, призов и признание далеко за пределами страны. Но для Манаса Экенбаева его ценность не в количестве выигранных автомобилей или денег. Когда-нибудь Карагер перестанет выходить на старт, а его место займут молодые скакуны. Но саяпкер надеется, что имя коня, который однажды сделал известным и его самого, останется в истории скачек.