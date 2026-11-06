В горных районах ожидается сход лавин

В горных районах с 6 по 8 ноября ожидается сход снежных лавин, предупредили в МЧС.

Опасность связана с выпавшими осадками и сложившейся лавинной обстановкой. Помимо лавин, на дорогах возможны снежные заносы, снежный накат и гололед.

Предупреждение также касается автодороги Каракол — Энильчек на участке с 74-го по 90-й километр, где расположен перевал Чон-Ашуу.

Водителей призывают соблюдать дистанцию не менее 500 метров между автомобилями при проезде лавиноопасных участков.