Штормовое предупреждение. В Чуйской области ожидаются заморозки до - 5

24-25 октября в Кыргызстане ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба МЧС (Кыргызгидромет).

Отмечается, что в зоне земледелия в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях заморозки ожидаются до -1…-3.

В северной части Чуйской области, а также в Кара-Буринском районе Таласской области, в Тюпском районе Иссык-Кульской области температура воздуха опуститься до -3…-5.

В предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей воздух прогреется всего лишь до 0…-2.

Такие заморозки опасны для плодовых и овощных культур, выкопанных и не укрытых клубней картофеля, сахарной свеклы, предостерегают синоптики.