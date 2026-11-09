После аномального тепла Кыргызстан накроют снегопады и морозы до -15 градусов
В Кыргызстане после аномально теплой погоды ожидается резкое похолодание, сопровождающееся дождями, снегопадами и сильным ветром. Об этом говорится в штормовом предупреждении синоптиков.
По прогнозам, днем 10 ноября местами пройдут дожди, а 11 ноября осадки перейдут в снег. В горных районах ожидаются снегопады, местами интенсивные. В отдельных районах прогнозируется усиление западного ветра до 15–20 метров в секунду, возможен туман.
С 11 по 13 ноября температура воздуха существенно понизится.
В Чуйской долине ночью ожидается от -4 до +1 градуса, днем — от +2 до +7 градусов. В Таласской долине ночью похолодает до -5 градусов, днем температура составит от +1 до +6 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в долинных районах ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.
В Иссык-Кульской котловине температура ночью опустится до -4 градусов, днем составит от +3 до +8 градусов.
В земледельческой зоне Нарынской области ночью ожидается от -9 до -4 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
В предгорных районах республики ночью прогнозируется от -6 до -1 градуса, днем — от -4 до +1 градуса. В горах ночью температура опустится до -9 градусов, днем составит от -3 до +2 градусов.
Наиболее сильные морозы ожидаются в Суусамырской долине и высокогорных районах, где ночью температура понизится до -15 градусов, днем составит от -7 до -2 градусов.
На горных участках автодорог возможны снежный накат и гололедица.
Синоптики предупреждают, что резкая смена погоды может осложнить работу энергетических, коммунальных служб и предприятий связи. Из-за интенсивных осадков и ухудшения видимости возможны затруднения движения транспорта.