После аномального тепла Кыргызстан накроют снегопады и морозы до -15 градусов

В Кыргызстане после аномально теплой погоды ожидается резкое похолодание, сопровождающееся дождями, снегопадами и сильным ветром. Об этом говорится в штормовом предупреждении синоптиков.

По прогнозам, днем 10 ноября местами пройдут дожди, а 11 ноября осадки перейдут в снег. В горных районах ожидаются снегопады, местами интенсивные. В отдельных районах прогнозируется усиление западного ветра до 15–20 метров в секунду, возможен туман.

С 11 по 13 ноября температура воздуха существенно понизится.

В Чуйской долине ночью ожидается от -4 до +1 градуса, днем — от +2 до +7 градусов. В Таласской долине ночью похолодает до -5 градусов, днем температура составит от +1 до +6 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в долинных районах ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.

В Иссык-Кульской котловине температура ночью опустится до -4 градусов, днем составит от +3 до +8 градусов.

В земледельческой зоне Нарынской области ночью ожидается от -9 до -4 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.

В предгорных районах республики ночью прогнозируется от -6 до -1 градуса, днем — от -4 до +1 градуса. В горах ночью температура опустится до -9 градусов, днем составит от -3 до +2 градусов.

Наиболее сильные морозы ожидаются в Суусамырской долине и высокогорных районах, где ночью температура понизится до -15 градусов, днем составит от -7 до -2 градусов.

На горных участках автодорог возможны снежный накат и гололедица.

Синоптики предупреждают, что резкая смена погоды может осложнить работу энергетических, коммунальных служб и предприятий связи. Из-за интенсивных осадков и ухудшения видимости возможны затруднения движения транспорта.