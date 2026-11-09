В ближайший час в Бишкеке усилится ветер — предупреждение МЧС

В Бишкеке и Чуйской области 9 ноября ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По данным ведомства, в течение ближайшего часа и днем 9 ноября прогнозируется усиление западного ветра с порывами до 15–17 метров в секунду.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах.