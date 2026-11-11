Депутат попросила расследовать дело обманутых дольщиков «Альянс Курулуш Плюс»

Депутат Жогорку Кенеша Алтынгуль Мурзакимова призвала правоохранительные органы расследовать ситуацию с дольщиками строительной компании «Альянс Курулуш Плюс», которые с 2017-2018 годов не могут получить оплаченные квартиры в Бишкеке.

Выступая на заседании парламента, нардеп сообщила, что к ней обратились граждане, вложившие деньги в строительство пятиэтажного жилого комплекса из пяти блоков. Однако компания не выполнила свои обязательства, а строительство остановилось.

«Люди отдали последние деньги, чтобы приобрести квартиры. Строительство не завершено. Возникает вопрос: куда делись деньги дольщиков?» — заявила Алтынгуль Мурзакимова.

По ее словам, руководитель компании Максим Альянов ранее был задержан, однако впоследствии освобожден по решению суда. Депутат также сообщила, что, по имеющейся у обратившихся к ней граждан информации, он мог покинуть Кыргызстан и находиться в Казахстане, где предположительно использует другое имя — Максим Мизрахи.

Алтынгуль Мурзакимова также обратила внимание на то, что заместитель руководителя компании Турдахун Юнусович, по ее словам, не привлечен к ответственности и продолжает жить в Бишкеке.

Депутат призвала уполномоченные государственные органы провести всестороннее расследование, установить судьбу средств, переданных дольщиками, и дать правовую оценку действиям руководства строительной фирмы.