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24.kg

Инвалидность: кто может пройти переосвидетельствование в Кыргызстане заочно

12:21, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстанцы, имеющие инвалидность, могут пройти повторное освидетельствование заочно — по представленным медицинским документам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эксперт Республиканского центра медико-социальной экспертизы Рита Сукорова.

По ее словам, такой возможностью могут воспользоваться лица, проживающие в отдаленных районах и имеющие проблемы с мобильностью — тяжелые, нетранспортабельные больные.

К этой же категории относятся и получающие лечение за рубежом.

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Заместитель директора Республиканского центра медико-социальной экспертизы Эльмар Эралиев добавил, что процесс освидетельствования граждан в системе МСЭК полностью перевели в цифровой формат по всей стране. 

Теперь медицинские организации направляют документы в МСЭК исключительно в электронном виде, а данные об установлении инвалидности автоматически интегрируют в государственную систему «Түндүк». По данным Минтруда, цифровизация позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, исключить посредников и снизить коррупционные риски.

«Это значительно упростило работу экспертов. Но иногда диагноз полностью не описан или предоставлены не все анализы. Это усложняет процесс постановки группы инвалидности, тогда приходится уточнять информацию у врачей», — заметил Эралиев.

Одна из радиослушательниц посетовала, что ее брат лишился пальцев на ногах при производственной травме. «Ему регулярно приходится проходить через МСЭК. У него что вырастут новые пальцы? Неужели нельзя сделать инвалидность бессрочной?» — уточнила она.

Представители МСЭК отметили, что при анатомических дефектах это возможно. Но помимо медицинских справок нужно предоставить акт о несчастном случае на производстве. В зависимости от уровня ампутации эксперты установят группу инвалидности.

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