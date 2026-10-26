ЕЭК повышает пошлины на товары легкой промышленности до сентября 2027-го

ЕАЭС повышает ввозные пошлины на некоторые виды электроники и товаров легкой промышленности. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Указано, что Совет ЕЭК повысил ввозные пошлины на продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры. Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2027 года включительно.

При этом конкретные коды ТН ВЭД товаров, которые затронет решение, пока не сообщаются.

По данным ЕЭК, повышение затронет товары с возросшим объемом поставок на фоне существенного снижения импортных цен.

«Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения», — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.