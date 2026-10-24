Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

Президент США намеревался ввести против Украины и России 200 процентов пошлины, если страны не заключат мирное соглашение. Об этом Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в городе Форт-Майерс, штат Флорида.

При этом он признал, что сомневается в эффективности таких действий. По словам Трампа, механизм пошлин помог США завершить пять войн. И предположил, что, возможно, Вашингтону стоит сделать то же самое в отношении Украины и России.

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«Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: «Если вы продолжите воевать, мы введем против вас пошлину в размере 200 процентов», — и они прекратили воевать. Нам, наверное, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией», — сказал президент США.

Однако усомнился, что пошлины заставят закончить войну.

Трамп объяснил свой скептицизм тем, что у Вашингтона недостаточно торговли с Киевом и Москвой, чтобы это имело влияние.

«Мы недостаточно много покупаем у них, чтобы так поступить, так что это не сработает», — признал глава Белого дома.

При этом Дональд Трамп надеется, что война близка к завершению.