USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое холодное 25 октября

09:30, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мария ОРЛОВА

Самым холодным 25 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1939 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице температура опустилась до -6 градусов.

Самым теплым — 25 октября 1979-го, когда столбик термометра поднялся до +30,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным стал октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 октября в столице будет ясно. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью температура опустится до -3. 

Материалы по теме

Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 октября: будет сухо, но холодно

Температурные рекорды. В каком году Бишкек пережил самое холодное 24 октября

Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: ночью ожидаются заморозки

Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 октября: ночью будет холодно

Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 октября: в Бишкеке дожди не ожидаются

Температурные рекорды: в каком году Бишкек пережил самое холодное 18 октября

Температурные рекорды: когда в Бишкеке было самое холодное 17 октября

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

На юге Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 3 балла

 

Задержан сотрудник военкомата по подозрению в вымогательстве взятки

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

В Бишкеке водитель Lexus насмерть сбил подростка на мотоскутере

 

В Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров

 

Общество

Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое холодное 25 октября

 

Кубок Кыргызстана по футболу завоевал клуб «Нефтчи» из Кочкор-Аты

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Акжол Махмудов не смог выйти в финал

 

Вечерний дайджест: основные события 24 октября в Кыргызстане

 

OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 октября: будет сухо, но холодно

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

План развития общего рынка газа ЕАЭС представят на утверждение

 

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

«Кум-Шагыл» оставили под государственным управлением до 2027 года

 

Власть

Президент объяснил реформу образования на примере поступления сына в вуз

 

Президент присвоил дипломатический ранг посла завотделом внешней политики

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Депутаты парламента встретились с соотечественниками, проживающими в Японии

 

В Кербене построят больницу на 100 мест

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Ситуация вокруг Украины

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18