Температурные рекорды: когда Бишкек пережил самое холодное 14 ноября

Самым холодным 14 ноября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) остается с 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали 15,2 градуса мороза.

Самым теплым 14 ноября остается с 1992-го, когда температура составила +23,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным считается ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой -4,1 градуса.

Самым теплым остается ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 ноября в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью будет около 0 градусов.