Сброс канализационных сточных вод в Иссык-Куль не подтвердился

Ранее в социальных сетях распространилось видео, в котором утверждалось, что в городе Караколе в озеро Иссык-Куль сбрасываются канализационные сточные воды. По данному факту служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провела проверку на месте.

В ходе проверки установлено, что на указанной территории ведутся строительные работы по возведению современного рыбного хозяйства государственного уровня.

В процессе строительства проводились земляные работы, в результате которых образовался котлован, заполнившийся грунтовыми водами. Для отвода воды за пределы строительной площадки ее откачивали с помощью насосного оборудования и сбрасывали в озеро Иссык-Куль.

При этом информация о сбросе в озеро производственных или бытовых сточных вод с указанного участка, как утверждалось в публикациях в интернете, на месте не подтвердилась.

Отметим, что проект современного рыбного хозяйства, строящегося в поселке Пристань, направлен на восстановление биологического разнообразия озера Иссык-Куль и развитие рыбного хозяйства.