Садыру Жапарову предложили проводить Народный курултай раз в четыре года

Житель Кара-Булака предложил Садыру Жапарову пересмотреть порядок проведения Народного курултая. Идея прозвучала на встрече президента с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

По мнению мужчины, ежегодные заседания требуют расходов.

«Либо нужно упразднить курултай, либо проводить его раз в четыре года. Каждый год на него тратятся деньги, а проблемы государственного уровня там не поднимаются», — заявил он.

Садыр Жапаров ответил, что сейчас деятельность курултая регулируется законом, а не первоначальным указом президента. По его словам, расходы на проведение мероприятия не столь велики, поскольку часть средств выделяют из президентского фонда.

«В самые отдаленные села не всегда доходят депутаты, айыл окмоту, акимы и мэры. Бывает, что местные проблемы скрывают или не доводят до руководства. На курултае люди могут рассказать о них напрямую», — озвучил президент.

При этом Жапаров допустил, что в будущем периодичность заседаний можно будет изменить.

«Со временем можно перейти на проведение курултая раз в два, три, четыре или пять лет. Но пока пусть он проходит ежегодно. Институт должен развиваться и набираться опыта», — отметил он.

Напомним, следующий V Народный курултай в Кыргызстане пройдёт 18 декабря 2026 года в Бишкеке. Дату назначил Садыр Жапаров указом от 3 сентября 2026 года. Ожидается участие 700 делегатов.