Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл
Президент Садыр Жапаров подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению V Народного курултая.
Изменения внесены в указ президента от 3 сентября 2026 года № 309 «О проведении очередного V Народного курултая».
Согласно документу, из состава оргкомитета исключены три человека:
- Мамбеткерим Чекиров;
- Аяз Баетов;
- Канат Сагынбаев.
Вместо них и дополнительно в состав организационного комитета включены четыре человека:
- Алмаз Айылчиев — министр юстиции Кыргызстана;
- Алмаз Имангазиев — министр труда, социального обеспечения и миграции;
- Чолпонкул Арабаев — заведующий кафедрой юриспруденции Юридического института Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, академик, доктор юридических наук, профессор;
- Сулайман Кайыпов — заведующий отделом социальной философии Института философии имени Асылбека Алтмышбаева НАН КР, доктор исторических наук, профессор.
Таким образом, из оргкомитета исключили трех участников и включили четверых новых.
Организационный комитет отвечает за подготовку и проведение V Народного курултая, организацию выборов делегатов и координацию соответствующих мероприятий.
Причины кадровых изменений в тексте указа не уточняются.
V Народный курултай состоится 18 декабря в Бишкеке. Указ президент подписал в сентябре этого года. Он проводится с 2022 года.