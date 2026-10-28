Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

Президент Садыр Жапаров подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению V Народного курултая.

Изменения внесены в указ президента от 3 сентября 2026 года № 309 «О проведении очередного V Народного курултая».

Согласно документу, из состава оргкомитета исключены три человека:

Мамбеткерим Чекиров;

Аяз Баетов;

Канат Сагынбаев.

Вместо них и дополнительно в состав организационного комитета включены четыре человека:

Алмаз Айылчиев — министр юстиции Кыргызстана;

Алмаз Имангазиев — министр труда, социального обеспечения и миграции;

Чолпонкул Арабаев — заведующий кафедрой юриспруденции Юридического института Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, академик, доктор юридических наук, профессор;

Сулайман Кайыпов — заведующий отделом социальной философии Института философии имени Асылбека Алтмышбаева НАН КР, доктор исторических наук, профессор.

Таким образом, из оргкомитета исключили трех участников и включили четверых новых.

Организационный комитет отвечает за подготовку и проведение V Народного курултая, организацию выборов делегатов и координацию соответствующих мероприятий.

Причины кадровых изменений в тексте указа не уточняются.

V Народный курултай состоится 18 декабря в Бишкеке. Указ президент подписал в сентябре этого года. Он проводится с 2022 года.