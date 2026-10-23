Садыр Жапаров пообещал построить 111 школ за один год

В Кыргызстане в 2027 году планируют завершить строительство 111 школ взамен старых зданий, признанных непригодными для обучения детей. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время встречи с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

По его словам, речь идет преимущественно о школах в отдаленных селах, построенных еще в 1950-1960-х. На эти здания имеются заключения МЧС о том, что проводить в них занятия небезопасно.

«У нас осталось 111 школ, построенных еще в 1950-1960-х годах, по которым МЧС выдало заключения, что детям там учиться нельзя. В 2027-м мы полностью завершим эту работу. Приложим все силы, чтобы построить 111 учебных заведений за один год», — заявил Садыр Жапаров.

Он отметил, что после решения проблемы со школьными зданиями власти намерены сосредоточиться на строительстве детских садов.

«После того как закончим со школами, с 2028-2029 годов начнем строить детские сады в каждом селе», — сообщил глава государства.

Кроме того, он упомянул дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, включая строительство спортивных комплексов, домов культуры и больниц.

Вопрос о школах президент затронул во время обсуждения проблем сельской инфраструктуры. Жители района обращались к нему с просьбами обеспечить населенные пункты питьевой водой, улучшить дороги и выделить дополнительное финансирование на местные нужды.