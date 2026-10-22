Рубль и тенге дорожают, юань обновляет рекорд: курс валют на 22 октября
Китайский юань обновил исторический рекорд. Российский рубль продолжил рост, установив новый максимум октября. Казахский тенге также уверенно укрепляется, а евро немного подешевел. Курс американского доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 98,1014 сома (снижение на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,78 сома, продажа — 98,78 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0596 сома (рост на 0,2 процента). Новый максимум октября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,979 сома, продажа — 1,079 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1948 сома (рост на 0,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1714 сома, продажа — 0,2066 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 13,0983 сома (рост на 0,04 процента). Новый исторический рекорд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,45 сома, продажа — 13,85 сома.
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В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.
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В 2025-м НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.