Реджеп Тайип Эрдоган: XXI век станет веком тюркского мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за более тесное экономическое, политическое, культурное и технологическое объединение тюркских государств. В авторской статье «Век тюркского мира: от солидарности к интеграции», опубликованной накануне 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), он изложил свое видение дальнейшего развития объединения.
Турецкий лидер заявил, что общая история и культурное наследие должны стать основой не только для укрепления братских отношений, но и для реализации масштабных совместных проектов.
«Я искренне верю, что XXI век станет веком тюркского мира», — говорится в его статье.
По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, перед тюркскими странами стоит задача превратить существующую солидарность в устойчивые институты, экономические связи и конкретные результаты, которые смогут обеспечить развитие будущих поколений.
От братства к экономической интеграции
Одним из ключевых направлений дальнейшего сотрудничества глава Турции назвал экономическую интеграцию.
Он отметил, что мировая торговля между Азией и Европой переживает серьезные изменения, открывающие новые возможности для тюркских государств.
Особое значение Реджеп Тайип Эрдоган придал Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор.
Этот маршрут связывает азиатские и европейские рынки через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.
По мнению турецкого президента, тюркские государства способны превратить территории своих стран в один из важнейших транспортно-логистических центров мировой торговли.
Для этого необходимо развивать взаимосвязанную инфраструктуру, в которой железные дороги, морские порты, автомобильные магистрали и таможенные системы будут дополнять друг друга.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что инвестиции в транспортные связи между берегами Каспийского моря будут способствовать расширению взаимной торговли и росту благосостояния населения.
Торговые барьеры и совместные инвестиции
Турецкий лидер также призвал активнее использовать возможности Тюркского инвестиционного фонда.
По его словам, страны ОТГ должны совместными усилиями устранять препятствия во взаимной торговле, развивать производственные связи и эффективнее использовать экономический потенциал друг друга.
Отдельное внимание Реджеп Тайип Эрдоган уделил энергетике, включая традиционные источники энергии и возобновляемые ресурсы.
Он считает необходимым объединять возможности тюркских стран в промышленности, торговле, технологиях и развитии коммуникационной инфраструктуры.
Совместная оборона и борьба с угрозами
Еще одним приоритетом глава Турции назвал сотрудничество в сфере безопасности. Он предложил расширять взаимодействие тюркских государств в противодействии терроризму, транснациональной преступности и киберугрозам.
Кроме того, отметил необходимость объединять возможности стран при реагировании на стихийные бедствия.
Отдельно Реджеп Тайип Эрдоган остановился на развитии оборонной промышленности. По его словам, обмен опытом, совместное производство и внедрение национальных технологий должны способствовать укреплению оборонно-промышленного потенциала тюркских стран.
Общий тюркский алфавит и искусственный интеллект
Значительную часть статьи президент Турции посвятил культурному и языковому единству. Он назвал продвижение общего тюркского алфавита историческим шагом в сближении народов.
По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, дальнейшее развитие этой инициативы должно сопровождаться расширением сотрудничества в образовании, науке, издательском деле и цифровых технологиях.
Он выступил за укрепление связей между университетами, научными учреждениями и исследователями тюркских государств.
Особый акцент турецкий лидер сделал на развитие языков в условиях стремительного распространения искусственного интеллекта.
Он считает, что тюркские языки должны занять достойное место в новой технологической среде, а для этого странам необходимо объединять научный опыт, знания и ресурсы.
Эрдоган вспомнил Чингиза Айтматова
Говоря об общем культурном наследии тюркского мира, президент Турции упомянул выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Его имя прозвучало наряду с именами Ходжи Ахмеда Ясави, Алишера Навои, Низами Гянджеви, Махтумкули Фраги и Юнуса Эмре.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что творчество этих деятелей отражает богатство общей цивилизации, выходящее за географические границы отдельных государств.
По его мнению, именно культурная близость и общая история являются одной из важнейших основ долгосрочного сотрудничества между тюркскими народами.
Вопрос Северного Кипра
Отдельно в статье затронута ситуация вокруг Кипра. Глава Турции назвал турок-киприотов неотъемлемой частью тюркского мира и подтвердил намерение страны продолжать их поддержку.
Он выступил за расширение возможностей участия Турецкой Республики Северного Кипра в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя, укрепление ее контактов с другими тюркскими государствами и признание суверенного равенства турок-киприотов.
Турция примет председательство в ОТГ
13-й саммит Организации тюркских государств запланирован в Анкаре под девизом «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах».
На встрече Турция должна принять очередное председательство в организации от Азербайджана.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящее председательство как ответственность за дальнейшее институциональное укрепление ОТГ и продвижение общих целей.
По его словам, международная нестабильность, вооруженные конфликты и кризисы делают сотрудничество тюркских стран стратегической необходимостью.
При этом президент Турции отдельно подчеркнул, что развитие интеграции должно основываться на уважении суверенитета, независимости и национальной воли каждого государства.
«Наша главная обязанность — оставить следующим поколениям более сильный тюркский мир», — подчеркнул он.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что саммит в Анкаре позволит придать новый импульс сотрудничеству и усилить международное влияние Организации тюркских государств.