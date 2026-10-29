Реджеп Тайип Эрдоган: XXI век станет веком тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за более тесное экономическое, политическое, культурное и технологическое объединение тюркских государств. В авторской статье «Век тюркского мира: от солидарности к интеграции», опубликованной накануне 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), он изложил свое видение дальнейшего развития объединения.

Турецкий лидер заявил, что общая история и культурное наследие должны стать основой не только для укрепления братских отношений, но и для реализации масштабных совместных проектов.

«Я искренне верю, что XXI век станет веком тюркского мира», — говорится в его статье.

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, перед тюркскими странами стоит задача превратить существующую солидарность в устойчивые институты, экономические связи и конкретные результаты, которые смогут обеспечить развитие будущих поколений.

От братства к экономической интеграции

Одним из ключевых направлений дальнейшего сотрудничества глава Турции назвал экономическую интеграцию.

Он отметил, что мировая торговля между Азией и Европой переживает серьезные изменения, открывающие новые возможности для тюркских государств.

Особое значение Реджеп Тайип Эрдоган придал Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор.

Этот маршрут связывает азиатские и европейские рынки через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

По мнению турецкого президента, тюркские государства способны превратить территории своих стран в один из важнейших транспортно-логистических центров мировой торговли.

Для этого необходимо развивать взаимосвязанную инфраструктуру, в которой железные дороги, морские порты, автомобильные магистрали и таможенные системы будут дополнять друг друга.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что инвестиции в транспортные связи между берегами Каспийского моря будут способствовать расширению взаимной торговли и росту благосостояния населения.

Торговые барьеры и совместные инвестиции

Турецкий лидер также призвал активнее использовать возможности Тюркского инвестиционного фонда.

По его словам, страны ОТГ должны совместными усилиями устранять препятствия во взаимной торговле, развивать производственные связи и эффективнее использовать экономический потенциал друг друга.

Отдельное внимание Реджеп Тайип Эрдоган уделил энергетике, включая традиционные источники энергии и возобновляемые ресурсы.

Он считает необходимым объединять возможности тюркских стран в промышленности, торговле, технологиях и развитии коммуникационной инфраструктуры.

Совместная оборона и борьба с угрозами

Еще одним приоритетом глава Турции назвал сотрудничество в сфере безопасности. Он предложил расширять взаимодействие тюркских государств в противодействии терроризму, транснациональной преступности и киберугрозам.

Кроме того, отметил необходимость объединять возможности стран при реагировании на стихийные бедствия.

Отдельно Реджеп Тайип Эрдоган остановился на развитии оборонной промышленности. По его словам, обмен опытом, совместное производство и внедрение национальных технологий должны способствовать укреплению оборонно-промышленного потенциала тюркских стран.

Общий тюркский алфавит и искусственный интеллект

Значительную часть статьи президент Турции посвятил культурному и языковому единству. Он назвал продвижение общего тюркского алфавита историческим шагом в сближении народов.

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, дальнейшее развитие этой инициативы должно сопровождаться расширением сотрудничества в образовании, науке, издательском деле и цифровых технологиях.

Он выступил за укрепление связей между университетами, научными учреждениями и исследователями тюркских государств.

Особый акцент турецкий лидер сделал на развитие языков в условиях стремительного распространения искусственного интеллекта.

Он считает, что тюркские языки должны занять достойное место в новой технологической среде, а для этого странам необходимо объединять научный опыт, знания и ресурсы.

Эрдоган вспомнил Чингиза Айтматова

Говоря об общем культурном наследии тюркского мира, президент Турции упомянул выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Его имя прозвучало наряду с именами Ходжи Ахмеда Ясави, Алишера Навои, Низами Гянджеви, Махтумкули Фраги и Юнуса Эмре.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что творчество этих деятелей отражает богатство общей цивилизации, выходящее за географические границы отдельных государств.

По его мнению, именно культурная близость и общая история являются одной из важнейших основ долгосрочного сотрудничества между тюркскими народами.

Вопрос Северного Кипра

Отдельно в статье затронута ситуация вокруг Кипра. Глава Турции назвал турок-киприотов неотъемлемой частью тюркского мира и подтвердил намерение страны продолжать их поддержку.

Он выступил за расширение возможностей участия Турецкой Республики Северного Кипра в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя, укрепление ее контактов с другими тюркскими государствами и признание суверенного равенства турок-киприотов.

Турция примет председательство в ОТГ

13-й саммит Организации тюркских государств запланирован в Анкаре под девизом «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах».

На встрече Турция должна принять очередное председательство в организации от Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает предстоящее председательство как ответственность за дальнейшее институциональное укрепление ОТГ и продвижение общих целей.

По его словам, международная нестабильность, вооруженные конфликты и кризисы делают сотрудничество тюркских стран стратегической необходимостью.

При этом президент Турции отдельно подчеркнул, что развитие интеграции должно основываться на уважении суверенитета, независимости и национальной воли каждого государства.

«Наша главная обязанность — оставить следующим поколениям более сильный тюркский мир», — подчеркнул он.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что саммит в Анкаре позволит придать новый импульс сотрудничеству и усилить международное влияние Организации тюркских государств.