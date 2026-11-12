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Молодежная футбольная сборная КР сыграет товарищеские матчи с РФ в Турции

13:20, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В турецком городе Дериндже пройдут два товарищеских матча между молодежными сборными Кыргызстана и России (U-23). Об этом сообщили в пресс-службе российской команды.

Игры станут частью учебно-тренировочного сбора команд. При этом перед вылетом в Турцию у российских футболистов возникла небольшая заминка: первый рейс отменили, но в итоге билеты обменяли, и сборная все-таки отправилась на сборы.

А взрослая сборная КР проводит свои учебно-тренировочные сборы во Вьетнаме. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В Намдине также пройдут товарищеские матчи со сборными Китайского Тайбэя и Вьетнама. Матчи пройдут 13 и 15 ноября в рамках международного турнира VFF International Friendly Cup — 2026.

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