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24.kg

Тайна захоронения Орозбекова. Администрация президента отреагировала

14:16, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Администрация президента отреагировала на обращение Кыяса Молдокасымова, который попросил главу государства Садыра Жапарова организовать поиски останков одного из основателей кыргызской государственности Абдыкадыра Орозбекова. Об этом историк сообщил на своей странице в социальных сетях.

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 «Из администрации президента позвонили и сообщили, что будет создана специальная комиссия, которая проведет исследование и установит обстоятельства», — написал он.

Напомним, 25 октября Кыяс Молдокасымов повторно обратился к Садыру Жапарову с просьбой организовать раскопки на кладбище «Ала-Арча» в Бишкеке.

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По его словам, имеются сведения, что Абдыкадыр Орозбеков, погибший в 1938 году в результате сталинских репрессий, тайно похоронен на этом кладбище вместе с другими репрессированными.

Историк утверждает, что в результате проведенных опросов удалось установить предполагаемое место захоронения. Теперь необходимо провести исследования с участием специалистов, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Кыяс Молдокасымов ранее отмечал, что обращался по этому вопросу более двух лет назад, однако ответа так и не получил.

Из пяти деятелей, стоявших у истоков кыргызской государственности, места захоронения троих до сих пор остаются неизвестными. Речь идет об Абдыкадыре Орозбекове, Абдыкериме Сыдыкове и Ишеналы Арабаеве. Останки Жусупа Абдрахманова и Иманалы Айдарбекова захоронены в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

О сроках формирования специальной комиссии и начала поисковых работ пока не сообщается.

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