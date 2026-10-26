Останки одного из основателей КР могут находиться на кладбище «Ала-Арча»

Историк Кыяс Молдокасымов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой организовать раскопки на кладбище «Ала-Арча» в Бишкеке, где предположительно захоронены останки одного из основателей кыргызской государственности Абдыкадыра Орозбекова.

По его словам, вероятное место захоронения уже установлено, однако для поисковых работ необходимо поручение государственных органов.

В своем обращении от 25 октября историк напомнил, что из пяти отцов-основателей кыргызской государственности удалось обнаружить останки только двух — Жусупа Абдрахманова и Иманалы Айдарбекова. Они захоронены в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Места захоронения остальных трех — Абдыкерима Сыдыкова, Абдыкадыра Орозбекова и Ишеналы Арабаева — до сих пор не известны.

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По словам Кыяса Молдокасымова, имеются свидетельства, что в мае 1938 года Абдыкадыра Орозбекова тайно похоронили вместе с другими жертвами политических репрессий на кладбище «Ала-Арча».

«Проведя опросы, мы установили предполагаемое место, где было спрятано его тело. Теперь остается провести раскопки совместно с соответствующими специалистами и службами, чтобы установить точное место захоронения», — сообщил он.

Историк подчеркнул, что обращался к властям по этому вопросу ранее, однако за более чем два года так и не получил ответа.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич! Я вынужден обратиться к вам повторно. Прошу принять мое обращение с предполагаемого места захоронения одного из отцов-основателей, Героя Кыргызской Республики Абдыкадыра Орозбекова, и дать соответствующие поручения», — написал он.

Напомним, Абдыкадыр Орозбеков был одним из руководителей Советского Кыргызстана. С 1925 по 1937 год занимал руководящие государственные должности. В 1937-м его арестовали по политическим обвинениям. В мае 1938 года погиб в заключении, а в 1956-м посмертно реабилитирован.

В 2024 году Абдыкадыр Орозбеков вместе с другими государственными деятелями был официально признан одним из отцов-основателей современной кыргызской государственности.