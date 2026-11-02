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24.kg

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

14:02, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов прокомментировал «Азаттыку» резкую критику властей со стороны бывшего главы Финансовой полиции Сыймыка Жапыкеева, который намерен участвовать в президентских выборах 2027 года.

По словам Аската Алагозова, в Кыргызстане есть свобода слова, а граждане вправе открыто критиковать руководство страны. При этом недопустимы призывы к незаконным действиям, массовым беспорядкам и их организации.

«Мы все прекрасно понимаем, что начался избирательный процесс. Поэтому будут звучать различные мнения и критика. Кандидаты могут выражать свою позицию в разной форме и с разными эмоциями. Это нормальное явление», — заявил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Сыймык Жапыкеев, как и любой гражданин Кыргызстана, имеет полное право высказывать собственное мнение.

«Мы не видим в этом проблемы. Избиратели услышат еще много мнений, критики, различных обещаний и слухов. Кому верить и кого поддерживать, народ решит у избирательных урн», — отметил Аскат Алагозов.

Поводом для комментария стало интервью Сыймыка Жапыкеева журналисту Эрнису Кыязову, опубликованное 2 ноября. В разговоре продолжительностью 1 час 40 минут бывший глава Финпола раскритиковал политику президента Садыра Жапарова, заявив об ухудшении социально-экономического положения населения.

По мнению Жапыкеева, кыргызстанцы сталкиваются с ростом цен, кредитной задолженностью и снижением покупательной способности.

«90 процентов населения страдает из-за банков. Все в долгах. Люди жалуются на дороговизну. Бензин, продукты дорогие», — заявил политик.

Он поставил под сомнение результативность некоторых зарубежных поездок и международных мероприятий с участием руководства Кыргызстана.

Жапыкеев сравнил внешнеполитическую деятельность Кыргызстана с действиями руководителей соседних стран, заявив, что поездки президентов Узбекистана и Казахстана сопровождаются заключением крупных инвестиционных соглашений.

Эти высказывания являются оценками политика, а приведенные им показатели требуют отдельной проверки.

Напомним, Сыймык Жапыкеев получил известность во время октябрьских событий 2020 года как один из лидеров движения «Чон Казат». После смены власти он возглавил Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями, однако спустя несколько месяцев ведомство ликвидировали.

28 октября 2026 года Жапыкеев официально подал в Центральную избирательную комиссию заявление о самовыдвижении на должность президента Кыргызстана.

Очередные президентские выборы назначены на 27 января 2027 года.

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