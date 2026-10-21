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Сыймык Жапыкеев не сдается. Он снова пришел на тест по госязыку

15:28, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бывший глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев сегодня вновь пришел сдавать экзамен на знание государственного языка, необходимый для участия в президентских выборах. Первая попытка оказалась неудачной. Сдавать тест он пришел со своим другом.

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«Сегодня Сыймык сдаст. Я в это верю. Он 19 лет проработал в прокуратуре, большую часть времени был следователем, в том числе по особо важным делам, в Генеральной прокуратуре. Окончил кыргызскую школу и юридический факультет университета на кыргызском языке. Около 90 процентов уголовных дел расследовал на кыргызском», — рассказал друг потенциального кандидата в президенты.

Он выразил уверенность, что Сыймык Жапыкеев успешно пройдет экзамен, и призвал обеспечить объективность проверки знаний.

«Все должно быть справедливо, в рамках Конституции и закона. Сертификат нужно выдавать сразу после сдачи экзамена, а не через неделю», — заявил сопровождающий.

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Напомним, 8 октября Сыймык Жапыкеев и бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев проходили тест для участия в президентских выборах. Однако оба не смогли набрать необходимое количество баллов по письменной части экзамена. Об этом стало известно 15 октября.

Сыймык Жапыкеев сообщил, что успешно справился с остальными заданиями, но по письменной части ему не хватило 5 баллов до проходного результата. После объявления итогов он выразил недовольство оценкой.

Омурбек Суваналиев, в свою очередь, набрал за письменное задание 56 баллов при необходимых 60.

В государственном учреждении «Кыргызтест» тогда разъяснили, что претенденты могут повторно пройти неудачный раздел экзамена. При результате от 50 до 59 баллов пересдача разрешается через три рабочих дня.

Для участия в президентских выборах претендентам необходимо подтвердить владение кыргызским языком на уровне B2.

Результаты повторного тестирования Сыймыка Жапыкеева пока не известны.

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года.

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