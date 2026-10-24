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Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

17:29, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Бывший глава финансовой полиции Кыргызстана Сыймык Жапыкеев со второй попытки успешно сдал экзамен на знание государственного языка, необходимый для участия в президентских выборах.

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Об этом он сообщил в социальных сетях.

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Напомним, 8 октября Жапыкеев уже проходил тестирование в государственном учреждении «Кыргызтест», но не набрал необходимого количества баллов для получения сертификата. Он справился с заданиями на чтение и аудирование, однако не прошел письменную часть экзамена.

22 октября Жапыкеев повторно пришел на тестирование, чтобы пересдать сочинение. Ранее он рассказывал СМИ, что в этот раз подготовился тщательнее, а тема показалась ему более близкой.

Ранее тест на знание государственного языка также прошли бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и предприниматель Акай Кыдыров. Второй намерен подать документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на президентских выборах уже в следующий понедельник — 26 октября.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов продлится до 13 ноября, а регистрация завершится 23 декабря.

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