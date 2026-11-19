Милиция повторно задержала мужчину, занимавшегося попрошайничеством в Бишкеке. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Отмечается, что ранее в социальных сетях распространялись видеоматериалы о мужчине в инвалидной коляске, который просил милостыню. При этом сообщалось, что на самом деле он способен ходить.

По данным милиции, мужчину уже доставляли в отделение и составляли протокол по статье 126¹ «Попрошайничество».

Однако, несмотря на предупреждение о недопустимости совершения нарушения, мужчина снова занимался попрошайничеством.

Он был повторно доставлен сотрудниками милиции в УВД.

«Установлено, что мужчина является гражданином иностранного государства. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нему мер, предусмотренных законодательством КР, в том числе о его выдворении за пределы страны», — отметили в милиции.