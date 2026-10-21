На закупки бензина Кыргызстан с начала года потратил более $620 миллионов

За восемь месяцев 2026 года Кыргызстан завез нефтепродуктов на 644,8 миллиона долларов. Основной объем — 623,6 миллиона долларов — пришелся на закупки бензина и дизельного топлива, где главными поставщиками традиционно являются Россия и Казахстан. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Как отмечается, на фоне снижения ввоза нефтепродуктов на 11,58 процента (до 700 тысяч 987,9 тонны) затраты на них выросли на 21,52 процента из-за удорожания сырья на международных рынках.

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Особую роль в структуре импорта занимает автомобильный бензин — 393 миллиона 299,9 тысячи литров на 212,3 миллиона долларов. Из них свыше 94 процентов пришло из России.

Небольшие партии поставили из Беларуси (около 8,5 миллиона долларов) и Туркменистана (1,1 миллиона 900 долларов).

Сырую нефть, включая газовый конденсат, КР в основном закупала в Казахстане и России. Всего импортировали 34 тысячи 109,9 тонны на 21,2 миллиона долларов, из них около 18,3 миллиона пришлось на ближайших соседей.

Топ стран-импортеров нефтепродуктов: Россия — доля рынка 68,48 процента (427,1 миллиона долларов). Казахстан — 19,36 процента (120,7 миллиона долларов). Турция — 3,45 процента (21,5 миллиона долларов). Китай — 1,28 процента (8 миллионов долларов). Германия — 1,15 процента (7,2 миллиона долларов).

Отраслевая торговля по-прежнему показывает критическую зависимость экономики страны от бесперебойности поставок горюче-смазочных материалов из России и Казахстана, обеспечивающих свыше 87 процентов всех потребностей республики в ГСМ.