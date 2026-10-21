USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

На закупки бензина Кыргызстан с начала года потратил более $620 миллионов

16:12, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

За восемь месяцев 2026 года Кыргызстан завез нефтепродуктов на 644,8 миллиона долларов. Основной объем — 623,6 миллиона долларов — пришелся на закупки бензина и дизельного топлива, где главными поставщиками традиционно являются Россия и Казахстан. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Как отмечается, на фоне снижения ввоза нефтепродуктов на 11,58 процента (до 700 тысяч 987,9 тонны) затраты на них выросли на 21,52 процента из-за удорожания сырья на международных рынках.

Читайте по теме
В Кыргызстане уточнили ставку акциза на бензин и дизельное топливо

Особую роль в структуре импорта занимает автомобильный бензин — 393 миллиона 299,9 тысячи литров на 212,3 миллиона долларов. Из них свыше 94 процентов пришло из России.

Небольшие партии поставили из Беларуси (около 8,5 миллиона долларов) и Туркменистана (1,1 миллиона 900 долларов).

Сырую нефть, включая газовый конденсат, КР в основном закупала в Казахстане и России. Всего импортировали 34 тысячи 109,9 тонны на 21,2 миллиона долларов, из них около 18,3 миллиона пришлось на ближайших соседей.

Топ стран-импортеров нефтепродуктов:

  1. Россия — доля рынка 68,48 процента (427,1 миллиона долларов).

  2. Казахстан — 19,36 процента (120,7 миллиона долларов).

  3. Турция — 3,45 процента (21,5 миллиона долларов).

  4. Китай — 1,28 процента (8 миллионов долларов).

  5. Германия — 1,15 процента (7,2 миллиона долларов).

Отраслевая торговля по-прежнему показывает критическую зависимость экономики страны от бесперебойности поставок горюче-смазочных материалов из России и Казахстана, обеспечивающих свыше 87 процентов всех потребностей республики в ГСМ.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18