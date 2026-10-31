В Кыргызстане обязательным страхованием охвачено треть жилья

В Кыргызстане обязательным страхованием от пожаров и стихийных бедствий охвачено почти каждое третье жилое помещение. На сегодня заключено более 410 тысяч договоров. Об этом сообщила Государственная страховая организация.

По данным организации, в прошлом году заключили около 358 тысяч договоров. Тогда страховкой было охвачено 28,6 процента жилых помещений. В 2026 году этот показатель вырос до 31,7 процента.

С начала года страховые выплаты произвели по 315 случаям.

Общая сумма компенсаций составила более 60 миллионов сомов.

Напомним, стоимость обязательного страхования составляет 1 тысячу 200 сомов в год для жилья в городах и 600 сомов — в сельской местности. Максимальная сумма выплаты составляет до 1 миллиона сомов для городских домов и квартир и до 500 тысяч сомов для жилья в сельской местности. Фактическую компенсацию рассчитывают с учетом причиненного ущерба.