Не только iPhone: в X2 LOTO можно выиграть до 250 тысяч сомов

Новый iPhone, путешествие, обновление техники или покупка, которую давно откладывали, — у каждого из нас есть свой список желаний. А что, если вместо конкретного приза получить денежный выигрыш и самостоятельно решить, на что его потратить?

Именно такую возможность предлагает X2 LOTO — первая онлайн-лотерея Кыргызстана, где можно испытать удачу в моментальных и тиражных играх. Стоимость участия начинается всего от 10 сомов, а максимальный выигрыш в одной из тиражных лотерей достигает 250 тысяч сомов.

250 тысяч сомов — на что бы вы их потратили?

Представьте: новый смартфон, долгожданный отпуск или крупная покупка, на которую раньше не хватало средств. У каждого свои планы на такую сумму.

В X2 LOTO есть серия тиражных лотерей «ТАП», в которых можно побороться за денежные выигрыши:

«ТАП-1» — до 30 тысяч сомов;

«ТАП-2» — до 90 тысяч сомов;

«ТАП-3» — до 150 тысяч сомов;

«ТАП-4» — до 250 тысяч сомов.

И самое интересное — долго ждать результатов не придется! Новые тиражи проходят каждые 4 минуты, а стоимость участия начинается от 10 сомов.

Выбирайте понравившуюся игру, участвуйте в тираже и проверяйте результаты прямо со смартфона.

Не хотите ждать? Есть моментальные игры

Если вам больше нравится узнавать результат сразу, в X2 LOTO представлены моментальные лотереи и эксклюзивные игры с разнообразными сюжетами и механиками.

«Маджонг», «Золотой Дракон», «Счастливая панда» — это лишь часть игр, доступных на платформе. Каждая из них отличается своими оформлением, правилами и игровым процессом.

А если хочется сначала разобраться, как все работает, некоторые игры можно попробовать бесплатно в деморежиме, не тратя реальные деньги.

Как узнать результаты и получить выигрыш?

В X2 LOTO все просто: результаты тиражей публикуются на официальном сайте, а проверить свои билеты и узнать о выигрышах можно в «личном кабинете».

Если билет оказался выигрышным, деньги автоматически зачисляются на баланс пользователя. Вывести выигрыш можно в любое удобное время одним из доступных на платформе способов.

Лотерея в вашем смартфоне

Больше не нужно искать точки продажи билетов или подстраиваться под расписание розыгрышей. X2 LOTO работает онлайн — любимые игры доступны прямо в вашем смартфоне.

Организатором лотерей выступает Государственная лотерейная компания Кыргызской Республики, а оператором — ОсОО «X2».

Хотите узнать, какие игры доступны, и попробовать свои силы? Заходите на x2.kg , знакомьтесь с правилами, выбирайте понравившуюся лотерею и испытайте удачу!

Возможно, именно ваш следующий билет окажется выигрышным.

Участие разрешено только лицам старше 18 лет. Лотерея является развлечением, не гарантирует выигрыш и не должна рассматриваться как способ заработка.

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Правила участия и действующие розыгрыши на официальном сайте x2.kg — онлайн-платформы ОсОО «X2», действующего в качестве оператора профессиональной лотереи на основании договора с государственным организатором, и на официальной странице @x2loto.kg в Instagram.

Организатор профессиональной лотереи — государственное предприятие «Государственная лотерейная компания», использующее бренд «Кыргызлото», созданное решением кабинета министров. Оператор — ОсОО «X2», правоустанавливающий документ: договор № 21 от 30.12.25. Регулятор лотерейной деятельности — служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Участие — с 18 лет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Заказчик — ОсОО «X2». 18+