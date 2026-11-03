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24.kg

iPhone 18 Pro Max 1 ТБ, кофемашина и Dyson: el loto открывает «Ярмарку призов»

14:17, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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В el loto открылась «Ярмарка призов» с розыгрышами гаджетов, техники для дома и ухода за собой. Среди призов — iPhone 18 Pro Max на 1 ТБ, кофемашина, часы и «умная» колонка. Рассказываем, какие подарки можно выбрать и как работает конкурс со «счастливым числом». 

Какие подарки можно выбрать?

Стайлер Dyson для любимых укладок, «умная» колонка для музыки или кофемашина для бодрого утра — на «Ярмарке призов» можно найти подарок под свои желания.

С октября по декабрь на «Ярмарке призов» запланированы конкурсы с техникой для дома, электроникой и другими подарками.

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Для чего нужны elcoin

Для участия понадобятся elcoin — игровые монеты, которые начисляются за выигрыши в лотереях el loto. Накопленные монеты можно использовать для участия в конкурсе за понравившийся подарок. Стоимость попытки указана на странице приза.

Каждые 10 сомов выигрыша приносят 1 elcoin. Например, за выигрыш 100 сомов начисляется 10 elcoin. За день можно накопить до 1 тысячи elcoin.

Как участвовать в «Ярмарке призов»:

  1. Перейти в раздел «Ярмарка призов» на сайте elloto.kg.
  2. Выбрать подарок и ознакомиться со стоимостью попытки в elcoin.
  3. Указать «счастливое число» и подтвердить участие.

«Счастливое число» — это целое положительное число, которое ты выбираешь для конкурса. Побеждает самое маленькое число, выбранное только одним участником. До завершения конкурса числа остаются в секрете.

Готово! Теперь остается дождаться результатов. Таймер на странице подарка покажет, сколько времени осталось до завершения розыгрыша.

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Какое число принесет победу?

После завершения конкурса побеждает участник с самым маленьким числом, которое больше никто не выбрал.

Например, два участника выбрали число 1, а третий — число 2. Победит третий участник, поскольку его число не повторяется и является самым маленьким уникальным.

Если все числа повторились, система выбирает число, которое встречалось реже остальных. Если таких чисел несколько, выбирается самое маленькое; победит участник, отправивший это число раньше других.

Можно ли участвовать несколько раз?

Да! Количество попыток в одном розыгрыше не ограничено. Можно отправить несколько «счастливых чисел» — каждая попытка оплачивается elcoin. При этом каждая следующая попытка в том же конкурсе стоит вдвое дороже предыдущей.

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el loto

  • el loto — национальная онлайн-лотерея Кыргызстана с общим призовым фондом свыше 115 миллионов сомов.

  • На платформе есть мгновенные и тиражные лотерейные игры, регулярно появляются новинки и конкурсы с подарками.

  • Организатор — Государственная лотерейная компания Кыргызской Республики «КЫРГЫЗЛОТО».

  • Работа el loto и платежи осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Посмотреть подарки, выбрать конкурс и ознакомиться с условиями участия можно на elloto.kg.

Новости el loto и анонсы новых розыгрышей можно найти в Telegram-канале и WhatsApp-канале el loto.

***

Правила участия и действующие розыгрыши на официальном сайте elloto.kg — онлайн-платформы ОсОО «Эллипсис Тех», действующего в качестве оператора профессиональной лотереи на основании договора с государственным организатором, и на официальной странице @elloto_kg в Telegram.

Организатор профессиональной лотереи — государственное предприятие «Государственная лотерейная компания», использующее бренд «КЫРГЫЗЛОТО», созданное решением кабинета министров. Оператор — «Эллипсис Тех», правоустанавливающий документ: договор № 1 от 06.02.2026. Регулятор лотерейной деятельности — служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции. Участие — с 18 лет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Заказчик — ОсОО «Эллипсис Тех». 18+ 

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