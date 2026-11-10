Аферист требовал от комика Сабурова 100 миллионов рублей за возвращение в РФ

С Нурлана Сабурова потребовали 100 миллионов рублей за возвращение в Россию. Решить вопросы с властями предлагал аферист, который хвастался связями, пишет Telegram-канал SHOT.

На менеджера комика вышел неизвестный, заявивший, что за круглую сумму может договориться, чтобы с Сабурова сняли запрет на въезд в РФ. Якобы он может порешать, и фамилия юмориста уйдет из специального реестра. Представитель комика тут же обратился в полицию.

Известному казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезжать на территорию Российской Федерации 50 лет. Решение принято «в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».