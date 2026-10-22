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24.kg

Во Франции зафиксировали первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда

21:21, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Во Франции впервые в мире подтвердили заражение человека вирусом Шамонда, который ранее выявляли преимущественно у животных. Пациент умер в начале октября, однако специалисты пока устанавливают, могла ли инфекция стать причиной смерти или повлиять на ее наступление. Французские власти заявили, что на данный момент угрозы для остального населения не выявлено.

По данным Reuters, пациент страдал тяжелым заболеванием, из-за которого мог быть более восприимчив к инфекциям. Основная версия французских специалистов заключается в том, что заражение произошло на востоке страны, где вирус циркулировал среди животных весной и летом этого года.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний следит за ситуацией и взаимодействует с французскими властями и партнерами в других странах Европы. Расследование должно установить, как именно человек заразился и какую роль инфекция могла сыграть в его смерти.

Вирус Шамонда передается через укусы мокрецов — мелких кровососущих насекомых. Ранее его обнаруживали преимущественно у крупного рогатого скота, но также у лошадей, альпак, овец и коз. Вакцин против этой инфекции, доступных для коммерческого применения, пока нет.

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