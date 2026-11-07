В Кыргызстане детям с тяжелыми нарушениями слуха проведут бесплатные операции

В Кыргызстане 28 детям специалисты из Катара проведут бесплатные операции по кохлеарной имплантации. Об этом сообщили в Национальном центре охраны материнства и детства.

Они пройдут в отделении оториноларингологии центра.

Отмечается, что для участия в благотворительной медицинской программе специалисты подготовили 36 детей. После обследования отобрали 28 маленьких пациентов.

В состав катарской медицинской миссии вошли специалисты Hamad Medical Corporation — руководитель программы кохлеарной имплантации доктор Абдулсалам Аль-Кахтани, заведующий отделением аудиологии доктор Халид Абдул Хади и руководитель отологической группы доктор Али Аль-Саади. К проведению операций также привлечены кыргызстанские врачи.

Кохлеарная имплантация позволит детям с тяжелыми нарушениями слуха воспринимать звуки, развивать речь и улучшать возможности общения и социальной адаптации.