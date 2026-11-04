Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

Доха продолжает активные посреднические усилия по снижению напряженности и сближению позиций между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

По словам дипломата, Иран и США в настоящее время изучают инициативы и предложения, направленные на создание условий для достижения соглашения.

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«Между лидерами стран региона существует высокий уровень координации для поиска дипломатического решения и предотвращения последствий эскалации», — подчеркнул он, добавив, что Доха плотно сотрудничает с региональными и международными партнерами.

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Маджид Аль-Ансари также затронул вопрос безопасности судоходства, заявив, что свобода навигации не подлежит обсуждению, а Катар отвергает любые угрозы в адрес нефтяных танкеров.

Он отметил, что обе стороны — и Иран, и США — демонстрируют приверженность переговорному процессу, а Доха стремится к соглашению, которое позволит восстановить доверие и укрепить мир в ближневосточном регионе.

Ранее в Тегеране состоялась четырехсторонняя встреча высокопоставленных представителей Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии, также посвященная вопросам региональной безопасности и стабильности. Инициатором сбора выступил Исламабад.