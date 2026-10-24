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24.kg

Наследие Центральной Азии представили в ООН в Женеве

12:15, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Центр исламской цивилизации в Узбекистане представил научное и духовное наследие региона на международной выставке и конференции во Дворце Наций в Женеве. Мероприятия объединили дипломатов, представителей международных организаций, ученых и деятелей культуры, а также стали площадкой для обсуждения новых научных и культурно-просветительских проектов.

В отделении ООН в Женеве состоялись выставка «Цивилизации, Личности, Открытия» и международная научная конференция «Исламская цивилизация: великое духовное и научное наследие Мавераннахра и горизонты просвещения». Основное внимание участники уделили вкладу научных центров Бухары, Самарканда и Термеза в развитие мировой цивилизации и актуальности идей выдающихся мыслителей Центральной Азии.

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Встреча продолжила международный диалог, начатый 7 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Оба мероприятия прошли в рамках инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, озвученной 23 сентября 2025 года на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она предусматривает углубленное изучение и широкое представление международной общественности наследия Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди.

Экспозиция «Цивилизации, Личности, Открытия» включала книги, научные и иллюстрированные издания, миниатюры и материалы о жизни и открытиях выдающихся мыслителей Центральной Азии. Выставка продемонстрировала богатство научных и художественных традиций региона, а также преемственность знаний между поколениями.

Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая отметила значение подобных мероприятий для укрепления диалога между цивилизациями и взаимного доверия и высоко оценила просветительскую миссию Центра исламской цивилизации.

Основной доклад представил директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане, председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) Фирдавс Абдухаликов. Он рассказал о международной миссии центра, объединяющего музейную, научно-исследовательскую и просветительскую деятельность.

Абдухаликов также сообщил о договоренности с руководством отделения ООН в Женеве относительно доступа к библиотеке и архивам организации. Это, как ожидается, откроет дополнительные возможности для изучения ранее неизвестных материалов по истории Центральной Азии и Узбекистана.

Президент Дипломатического круга Женевы Роберт Блюм подчеркнул историческую роль Самарканда как места встречи различных культур и религий. По его словам, стремление к знаниям способно объединять людей независимо от их религиозной принадлежности.

Программу дополнили три короткометражных фильма, посвященных Узбекистану и наследию исламской цивилизации, современному формату Центра исламской цивилизации и трудам выдающихся мыслителей региона.

По итогам мероприятия все книги, представленные на выставке, были переданы в дар библиотеке отделения ООН в Женеве. Участники также обсудили перспективы реализации совместных научных и культурно-просветительских проектов.

Организаторами выступили Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Министерство иностранных дел республики, постоянное представительство Узбекистана в Женеве, Комитет по делам религий, международные научно-исследовательские центры Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди и другие.

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