Нацбанк сохранил учетную ставку в 12 процентов

Правление Национального банка Кыргызской Республики 26 октября приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 12 процентов. Решение вступает в силу сегодня.

Ценовая динамика в стране демонстрирует сдержанные темпы роста за последний месяц: в октябре годовой показатель инфляции составил 10,8 процента, снизившись с сентябрьского уровня 12,2 процента (инфляция с начала года накопительно составила 8,5 процента).

На инфляцию продолжают оказывать воздействие внешние факторы в результате изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия и сырья на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. При этом на текущее замедление показателя инфляции воздействуют поддерживаемые Нацбанком жесткие денежно-кредитные условия, а также антиинфляционные меры кабинета министров по насыщению внутреннего рынка социально значимыми товарами.

Экономика КР продолжает демонстрировать высокие темпы роста: за девять месяцев 2026 года реальный ВВП вырос на 10,8 процента.

Экономический рост поддерживается высокой инвестиционной активностью главным образом в секторе строительства, а также расширением внутреннего потребления на фоне увеличения реальных доходов населения. Дополнительную поддержку росту экономики оказывают туристическая активность и крупные международные мероприятия в стране.

Принимаемые меры денежно-кредитной политики направлены на ограничение монетарного фактора в инфляцию. Денежно-кредитные условия в экономике сохраняются жесткими, что позволяет минимизировать воздействие внешних шоков на ценовую динамику в республике и поддерживать покупательскую способность национальной валюты.

НБ КР посредством монетарных инструментов продолжает активно регулировать объем денег в экономике.

Краткосрочные процентные ставки денежного рынка, в том числе межбанковская рыночная ставка BIR, формируются в пределах установленного процентного коридора вблизи учетной ставки Национального банка. Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной.

Сохраняющаяся геополитическая напряженность в мире отражается на волатильности цен на глобальных рынках энергоносителей и продовольствия и продолжает обуславливать ограничения в международной логистике товаров.

В этих условиях с учетом складывающихся внешних проинфляционных факторов в мире и регионе принято решение сохранить учетную ставку на уровне 12 процентов в целях достижения целевого показателя инфляции в стране в пределах 5-7 процентов в среднесрочной перспективе.