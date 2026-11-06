В Кыргызстане задержали граждан с 63 килограммами гашиша

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР сообщила о пресечении международного канала транспортировки наркотиков.

Отмечается, что в Ошской области из незаконного оборота изъят гашиш афганского происхождения общим весом 63 килограмма 695 граммов.

«Преступная группа ввезла наркотики через Таджикистан на территорию Кыргызстана для последующей переправки в Казахстан и Россию. Задержаны граждане Э. Ф. Х., Р. Т. А. и Н. Н. О.», — сообщили в СБНОН.

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По предварительным подсчетам, изъятый объем наркотиков составил бы примерно 315 тысяч доз, их ориентировочная стоимость — 95 миллионов сомов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.