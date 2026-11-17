Спрашивают ИНН для установки счетчиков. Чуйское ПЭС предупреждает о мошенниках
В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица, представляясь сотрудниками Чуйского предприятия электрических сетей, сообщают об установке «умных» счетчиков и под этим предлогом запрашивают персональные данные граждан.
По данным ЧуйПЭС, при установке «умных» счетчиков сотрудники предприятия не спрашивают ИНН и паспортные данные.
Не сообщайте свои персональные данные по телефону неизвестным лицам!
При возникновении сомнений проверяйте информацию через районные электрические сети (РЭС), отделы сбыта или официальные страницы предприятия в социальных сетях Instagram и Facebook.
Круглосуточный кол-центр ОАО «НЭСК»:
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