В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица, представляясь сотрудниками Чуйского предприятия электрических сетей, сообщают об установке «умных» счетчиков и под этим предлогом запрашивают персональные данные граждан.

По данным ЧуйПЭС, при установке «умных» счетчиков сотрудники предприятия не спрашивают ИНН и паспортные данные.

Не сообщайте свои персональные данные по телефону неизвестным лицам!

При возникновении сомнений проверяйте информацию через районные электрические сети (РЭС), отделы сбыта или официальные страницы предприятия в социальных сетях Instagram и Facebook.

Круглосуточный кол-центр ОАО «НЭСК»: