На мировых фондовых рынках дешевеют акции. Инвесторы опасаются, что огромные расходы на развитие искусственного интеллекта не принесут ожидаемой прибыли. Об этом сообщает Reuters.

Азиатские рынки идут к худшему недельному результату с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. По данным агентства на момент публикации, региональный индекс MSCI, отслеживающий стоимость акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии, потерял около 8 процентов за неделю. Японский Nikkei снизился примерно на 5 процентов за день.

Падение затронуло и Европу: индекс STOXX 600 в ходе утренних торгов опустился на 1,5 процента.

Накануне заметным снижением завершились торги в США. Индекс Dow Jones потерял 2,19 процента, S&P 500 — 2,02 процента, Nasdaq Composite — 2,25 процента. Для S&P 500 это стало шестым подряд днем падения.

Особенно сильно подешевели акции производителей чипов. Бумаги AMD потеряли 7,7 процента, Nvidia — 3,3 процента, Micron и Broadcom — по 2,1 процента.

Вернуть интерес инвесторов к сектору не помог выход на биржу Anthropic — разработчика чат-бота Claude. Компания привлекла 81,3 миллиарда долларов в ходе первичного размещения акций, установив мировой рекорд. Цена размещения составила 83 доллара за бумагу.

Однако уже сегодня, до открытия основной торговой сессии в США, акции Anthropic подешевели примерно на 6 процентов, до 91,24 доллара. Инвесторы сомневаются, оправдана ли высокая оценка компании: по данным Reuters, она примерно в 40 раз превышает выручку за последние 12 месяцев. Участники рынка ждут подтверждений, что дальнейший рост бизнеса оправдает такую стоимость.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Это может сделать кредиты дороже и увеличить расходы компаний на финансирование новых проектов.