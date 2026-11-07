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24.kg

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

10:09, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Американский фондовый рынок потерял триллионы долларов после победы демократов на выборах. Сильнее всего упали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.

По данным Reuters, на торгах 5 ноября американские фондовые индексы пережили крупнейшее падение с апреля 2025 года. Индекс технологических компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,5 процента, S& P 500 потерял 4,4 процента, а Dow Jones — 3,4 процента. Компании из Nasdaq 100 за день лишились около 2,5 триллиона долларов рыночной капитализации.

Эксперты отмечают, что распродажа началась на фоне опасений инвесторов после победы демократов. Участники рынка считают, что новые ограничения на строительство дата-центров и усиление контроля за технологическими компаниями могут замедлить развитие инфраструктуры ИИ.

Сильнее всего пострадали производители полупроводников и компании, обеспечивающие работу ИИ. Акции Nvidia подешевели на 9 процентов, AMD — на 17 процентов, а индекс производителей чипов упал на 12 процентов.

По оценке аналитиков UBS, из-за возможной приостановки строительства под угрозой может оказаться около 30 процентов запланированного на 2028 год прироста мощностей американских дата-центров.

Также значительные потери понесли компании Илона Маска. Акции Tesla упали примерно на 11 процентов, SpaceX — почти на 9 процентов.

Инвесторы опасаются усиления надзора за бизнесом предпринимателя, который активно поддерживал республиканцев.

Президент США Дональд Трамп обвинил в обвале рынка демократов и самих американских избирателей.

«Фондовый рынок пережил один из худших дней в своей истории по итогам выборов. На это очень печально смотреть! Столько усилий было приложено, чтобы вывести нас на уровень, которого прежде никто не видел, — и вот теперь это. В результате ваши пенсионные накопления сократились», — написал он.

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